російського диктатора володимира путіна поінформували про погрози засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "покарати військове керівництво рф".

Про це заявив прессекретар президента росії дмитро пєсков, повідомляє "ТАСС".

"Президента путіна поінформовано про всі події навколо Пригожина. Необхідні заходи вживаються", - сказав він.

При цьому російський Національний антитерористичний комітет порушив кримінальну справу проти Пригожина "за заклики до збройного заколоту".

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, увечері засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. Внаслідок цього нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Пригожин пригрозив у відповідь зупинити зло, яке несе військове керівництво країни. Він пообіцяв покарати тих, хто причетний до ліквідації "вагнерівців", і не шкодувати тих, хто йому заважатиме.

За словами засновника ПВК "Вагнера", він та 25 тисяч його солдатів пішли розбиратися з беззаконням у країні.

У Міноборони рф усі звинувачення в "атаці" на солдатів ПВК "Вагнера" заперечують.