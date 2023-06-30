Прес-служба Конфедерації роботодавців України

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За 10 місяців війни у 2022 році інвалідність отримали понад 45 тисяч українців, тоді як у 2021 році інвалідизація була у 3,5 рази нижче. Про це повідомив Валерій Сушкевич, голова Національної асамблеї людей з інвалідністю під час презентації проекту посібника "Працевлаштування осіб з інвалідністю", який розробляє Конфедерація роботодавців України.

"В довоєнний рік інвалідність отримували 13 тисяч людей. За перші 10 місяців війни у 2022 році, за офіційною і не дуже адекватною статистикою, інвалідність отримали понад 45 тисяч українців. Кількість людей, які минулого року отримали інвалідність, набагато більше, тому що отримати статус інвалідності під час війни важко", – зазначив Валерій Сушкевич під час заходу Конфедерації роботодавців України.

Інвалідизація населення України за останні 16 місяців – з початку війни до середини 2023 року – має надзвичайно високі темпи, вона стає критично проблемною для суспільства, розповів голова Національної асамблеї людей з інвалідністю. "Багато інститутів держави, суб‘єктів суспільства не розуміють колосальний потенціал, який мають люди з інвалідністю", – додав Валерій Сушкевич.

Близько 70-80% людей з інвалідністю здатні повноцінно працювати нарівні з іншими, тому що переважна більшість таких людей не мають ніяких зовнішніх ознак інвалідності, відзначила Олена Степаненко, експерт Конфедерації роботодавців України. При цьому у 53% випадків люди з інвалідністю можуть працювати на звичайному робочому місці.

За оцінками Конфедерації роботодавців України, активними учасниками ринку праці можуть стати 0,8-1,0 млн людей з інвалідністю, які зараз не працюють.

Колектив авторів розробляє практичний посібник для роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю – це перший довідник, який охоплює всі аспекти залучення на ринок праці людей, які мають інвалідність, розповів президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Повна версія довідника буде представлена у вересні, а в цифровому вигляді буде оновлюватись на постійній основі. Довідник є затребуваним у зв‘язку зі зростанням дефіциту робочої сили.

Кількість робочих місць для осіб з інвалідністю зросте, якщо зобов‘язання щодо працевлаштування цієї категорії незайнятих людей візьмуть на себе також роботодавці державної та комунальної форм власності. "Необхідно вирівняти підходи до підприємств різних форм власності. Всю відповідальність за працевлаштування людей з інвалідністю несе приватний сектор, а публічний сектор звільнений від зобов‘язання виконувати норматив з працевлаштування і необхідності сплачувати адміністративно-господарські санкції лише через те, що вони фінансуються з держбюджету. Потрібно, щоб всі форми власності були рівні", – наголосив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

Олена Кульчицька, радниця міністра соціальної політики зазначила, що потрібно врахувати питання створення психологічного комфорту і сприятливого психологічного клімату в колективі. "Навіть ті ветерани, які не матимуть зовнішніх ознак – не перенесли операцій чи не мають вад опорно-рухового апарату – вони можуть мати наслідки акубаротравм (контузії), які доволі часто проявляються різними психологічними реакціями. Це потрібно враховувати в колективі, до яких прийдуть працювати такі люди", – відзначила вона.