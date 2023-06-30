Зеленський провів Ставку: що обговорювали [ Редагувати ]
У пʼятницю, 30 червня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку та доповів про її результати.
Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами.
"Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в білорусі. Тримаємо її на постійному контролі", - зазначив президент.
Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку
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