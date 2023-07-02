Вокалістка українського гурту Onuka Наталія Жижченко поділилась звісткою, що в її сімʼї народилась дитина. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Музичний продюсер Євген Філатов став щасливим батьком маленької дівчинки, яку назвали Ліною. Це вже друга дитина подружжя. Як повідомила сама Жижченко, вона народила дитину в одному з медичних центрів Києва.

Окрім маленької Ліни, Наталія Жижченко та Євген Філатов також мають дворічного сина Сашка, який народився у квітні 2020 року.