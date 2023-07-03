Національний банк України посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника вказати номер мобільного телефону. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС. Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

Для внесення готівки за допомогою платіжного термінала для її зарахування на рахунки платник має:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Ці вимоги стосуються операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналу. Водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, як: