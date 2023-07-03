НБУ запроваджує нові правила поповнення карток через термінали [ Редагувати ]
Національний банк України посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника вказати номер мобільного телефону. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС. Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.
Для внесення готівки за допомогою платіжного термінала для її зарахування на рахунки платник має:
- ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;
- отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);
- ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;
- отримати квитанцію.
Ці вимоги стосуються операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналу. Водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, як:
- сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);
- оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);
- оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);
- оплата маршрутних пасажирських перевезень;
- поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;
- сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.
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