Волонтер та колишній ведучий Сергій Притула поділився, що став випускником та здобув ступінь магістра.

42-річний колишній шоумен розповів, що протягом останніх двох років він займався навчанням на магістратурі в Українському Католицькому університеті, розташованому у Львові.

Притула успішно здобув вищу освіту у галузі публічного управління та адміністрування.

Навчатися під час війни - це складно як з моральної точки зору, так і логістично. Тому я щиро вдячний Силам оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати та захистити магістерську, - зазначив волонтер.