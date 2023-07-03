Сергій Притула здобув диплом магістра [ Редагувати ]
Волонтер та колишній ведучий Сергій Притула поділився, що став випускником та здобув ступінь магістра.
42-річний колишній шоумен розповів, що протягом останніх двох років він займався навчанням на магістратурі в Українському Католицькому університеті, розташованому у Львові.
Притула успішно здобув вищу освіту у галузі публічного управління та адміністрування.
Навчатися під час війни - це складно як з моральної точки зору, так і логістично. Тому я щиро вдячний Силам оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати та захистити магістерську, - зазначив волонтер.
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