Від охоронця путіна до топ-кандидата в його наступники. Після "вагнерівського заколоту" російські медіа стали активно просувати губернатора Тульської області Олексія Дюміна. Пророчать йому крісло Шойгу. Та деякі експерти не виключають, що Дюмін - сірий кардинал і путін може готувати його собі на заміну.

Тож хто такий Дюмін? І яку роль відіграв у держперевороті рф та яку вагу має на політичній арені? Ярина Марків розбиралася.

Підсяде Шойгу чи стане путінським наступником? Хто такий Олексій Дюмін і чому на росії йому пророкують крісло глави міноборони?

Время наращивать успехи. Именно этого ждут наши жители.

Після заколоту ПВК "Вагнер" і вимог Євгена Пригожина змінити військове керівництво рф у російських медіа стали активно просувати на посаду міністра оборони росії Олексія Дюміна - особистого ексохоронця путіна, колишнього заступника Шойгу і чинного губернатора Тульської області. Мовляв, саме Дюмін спонукав Пригожина припинити марш зеків-бойовиків на Москву.

Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України:

Дюмін грав активну роль у процесі перемовин. По суті, він і був головним перемовником, тому що суб'єктність на прізвище лукашенко - це фікція.

Максим Джигун – політолог:

Існує така собі конспірологічна теорія, що Дюмін знав Пригожина ще задовго до повномасштабного вторгнення. Ймовірно, під час цієї зустрічі, яку він мав із пригожиним і вони домовились, шо Шойгу треба міняти і Дюмін був такою собі компромісною кандидатурою на цей пост.

У пресслужбі Дюміна цю інформацію заперечують. Тож яку вагу на політичній арені рф має на перший погляд один з найменш примітних російських політиків? Кар'єра Дюміна - типова як для прибічника путінської доби й розпочалася в 90-тих, саме з приходом до влади диктатора. Кадровий військовий із сімʼї військового - Олексій Дюмін у 1995 розпочав працювати у Федеральній службі охорони рф в управлінні президентського звʼязку за протекцією батька, який мав зв'язки у міноборони рф, а у 1999-му - став особистим ад'ютантом путіна - офіцером президентської охорони.

Максим Джигун – політолог:

Вочевидь склалися дуже приємні довірливі в них стосунки між путіним і Дюміним. За який він отримав чимало можливостей особистого кар'єрного зростання. Тобто він перейшов із охороною адміністрації президента російської до заступника начальника головного управління Генштабу збройних сил росії. Був керівником командування сил спеціальних операцій рф. До речі, це відбувалося якраз на фоні того, коли росія захоплювала українські території, зокрема Крим і Донбас. І кажуть експерти, без ось цього елітного такого підрозділу збройних сил росії реалізувати подібні наміри було би складно.

Саме тоді - у 2014 році незрозуміло за що Дюмін отримав звання "Героя росії" (текст наказу ніколи не публікували). А ще, як пишуть росзмі, саме під його керівництвом того ж року екстренно евакуювали Віктора Януковича з України до росії. 2016 року Дюмін несподівано стає спершу виконувачем обов'язків, а далі губернатором Тульської області.

Тарас Загородній – політолог:

У путіна один час була така… така спроба призначати власних охоронців на державні посади. Там вКалінінградській області, якщо не помиляюся, було, але потім зняли і так далі. Тобто це абсолютно такий феодальний підхід. Тому що путін намагається ставити тих людей, яким він довіряє.

Навіть на своє місце? Дюмін у 2017 році увійшов до топтрійки ймовірних наступників путіна.

Тарас Загородній – політолог:

путін може піти на трансфер російської влади, якщо буде впевнений, що ця людина, яка буде обіймати цю посаду,вона забезпечить недоторканість путіна. Тобто він хоче повторити ту схему, яку зробив Єльцин теж з путіним,коли він був призначений.

Та все ж транзиту влади до смерті путіна не буде, кажуть експерти:

Максим Джигун – політолог:

путін точно не думає про транзит своєї влади, він розпочав власне війну в Україні для того, аби посилити зацементувати монолітом просто своє становище в росії і залишитися у підручниках історії після понад 30-річного перебування у владі. Тому про особистий транзит влада мови взагалі не йде.

Та й кадрові зміни в міноборони рф - під великим питанням, зазначають експерти. А всі розмови в російських ЗМІна цю тему свідчать лише про одне - недовіра до путінського режиму серед російських громадян - зростає.

Тарас Загородній – політолог: