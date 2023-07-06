ДПСУ забезпечує пропуск військовослужбовців, яким за рішенням їхнього керівництва було надано дозвіл виїхати за межі країни. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Зараз військовим дозволили перебувати у відпустці 30 днів, а також 10 днів по сімейним обставинам. Як і раніше, так і зараз ДПСУ забезпечує пропуск військовослужбовців, які перебували у відпустці і за рішенням їхнього керівництва їм було надано дозвіл виїхати за межі країни", - зазначив Демченко.

Він додав: "Ми пропускали військовослужбовців різних військових формувань: ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ у відпустку закордон, якщо їм таке право надало їхнє керівництво. Так ця система працювала і працює на даний момент".