Відпустка військовослужбовців закордон: речник ДПСУ розповів про право перетину [ Редагувати ]
ДПСУ забезпечує пропуск військовослужбовців, яким за рішенням їхнього керівництва було надано дозвіл виїхати за межі країни. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Зараз військовим дозволили перебувати у відпустці 30 днів, а також 10 днів по сімейним обставинам. Як і раніше, так і зараз ДПСУ забезпечує пропуск військовослужбовців, які перебували у відпустці і за рішенням їхнього керівництва їм було надано дозвіл виїхати за межі країни", - зазначив Демченко.
Він додав: "Ми пропускали військовослужбовців різних військових формувань: ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ у відпустку закордон, якщо їм таке право надало їхнє керівництво. Так ця система працювала і працює на даний момент".
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