Чемпіон Європи з футболу 1964 року в складі збірної Іспанії Луїс Суарес помер у віці 88 років. Про це повідомила Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF).

Причини смерті не уточнюються.

​Луїс Суарес грав на позиції півзахисника. Під час ігрової кар'єри він виступав за іспанські "Депортіво" (1953-1954) та "Барселону" (1954-1961), а також італійські "Інтер" (1961-1970) та "Сампдорію" (1970-1973). Суарес став першим іспанським гравцем, який перейшов до італійського чемпіонату.

Разом із "Барселоною" він двічі вигравав чемпіонат і Кубок Іспанії, у складі "Інтера" Суарес двічі виграв Кубок європейських чемпіонів (зараз - Ліга чемпіонів), є дворазовим чемпіоном Іспанії та триразовим - Італії.

У 1960 році Суарес отримав "Золотий м'яч" - приз найкращому гравцю року. У складі збірної Іспанії Суарес став чемпіоном Європи 1964, у фіналі іспанці з рахунком 2:1 обіграли команду СРСР.

Іспанці після перемоги над СРСР у 1964 році

Нагадаємо, форвард "Реала" Карім Бензема став володарем "Золотого м'яча" у жовтні 2022 року.