Помер володар "Золотого м'яча" 1960 року Луїс Суарес (фото) [ Редагувати ]
Чемпіон Європи з футболу 1964 року в складі збірної Іспанії Луїс Суарес помер у віці 88 років. Про це повідомила Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF).
Причини смерті не уточнюються.
Луїс Суарес грав на позиції півзахисника. Під час ігрової кар'єри він виступав за іспанські "Депортіво" (1953-1954) та "Барселону" (1954-1961), а також італійські "Інтер" (1961-1970) та "Сампдорію" (1970-1973). Суарес став першим іспанським гравцем, який перейшов до італійського чемпіонату.
Разом із "Барселоною" він двічі вигравав чемпіонат і Кубок Іспанії, у складі "Інтера" Суарес двічі виграв Кубок європейських чемпіонів (зараз - Ліга чемпіонів), є дворазовим чемпіоном Іспанії та триразовим - Італії.
У 1960 році Суарес отримав "Золотий м'яч" - приз найкращому гравцю року. У складі збірної Іспанії Суарес став чемпіоном Європи 1964, у фіналі іспанці з рахунком 2:1 обіграли команду СРСР.
Іспанці після перемоги над СРСР у 1964 році
Нагадаємо, форвард "Реала" Карім Бензема став володарем "Золотого м'яча" у жовтні 2022 року.
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