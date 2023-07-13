Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла подробиці саміту НАТО.

"Ми вже працюємо в Києві разом зі штаб-квартирою, аби імплементувати рішення саміту. Одне з них - створення Ради Україна-НАТО, де на різних рівнях ми збираємося у форматі - 33. 32 союзники та Україна у форматі рівних, як це відбулося вчора. Це означає, що всі рішення, які будуть пов'язань з досягненням для набуття в членство в НАТО будуть напрацьовуватися спільно і я думаю, що це один з хороших результатів саміту", - каже вона.

Стефанішина додала, що Альянс досить розмито сформулював заяву щодо запрошення України в НАТО.

"Ми розуміємо особливості ухвалення рішень та особливості роботи Альянсу, для нас важливо було політичний посил, який мав дати Альянс нашим громадянам та воїнам. Альянс досить розмито сформулював заяву щодо запрошення. Будемо разом працювати", - сказала вона.