Українських громадян повідомили про можливість нових кібератак на державні органи, спрямованих переважно на отримання інформації про Сили оборони. Про це заявили у Держспецзвʼязку.

Повідомляється, що спеціалісти Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, проаналізували актуальні тактики, техніки та процедури, які використовують хакери одного з найбільш активних та небезпечних російських хакерських угруповань - UAC-0010 (Armageddon / Gamaredon). Зазначимо, що до нього належать колишні "офіцери" із СБУ в Криму, які у 2014 році зрадили батьківщину та почали працювати на ФСБ рф.

Так, основним завданням угруповання є кібершпигунство щодо Сил безпеки та оборони України. Також відомо про щонайменше один випадок здійснення деструктивної діяльності на об’єкті інформаційної інфраструктури.

За даними CERT-UA, кількість одночасно інфікованих комп’ютерів, які переважно функціонують в межах інформаційно-комунікаційних систем державних органів, може сягати кількох тисяч.

Зазначимо, що Україна 16 травня 2023 року офіційно приєдналася до кіберцентру при Організації Північноатлантичного договору.