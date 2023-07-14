Українців попередили про нові кібератаки [ Редагувати ]
Українських громадян повідомили про можливість нових кібератак на державні органи, спрямованих переважно на отримання інформації про Сили оборони. Про це заявили у Держспецзвʼязку.
Повідомляється, що спеціалісти Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, проаналізували актуальні тактики, техніки та процедури, які використовують хакери одного з найбільш активних та небезпечних російських хакерських угруповань - UAC-0010 (Armageddon / Gamaredon). Зазначимо, що до нього належать колишні "офіцери" із СБУ в Криму, які у 2014 році зрадили батьківщину та почали працювати на ФСБ рф.
Так, основним завданням угруповання є кібершпигунство щодо Сил безпеки та оборони України. Також відомо про щонайменше один випадок здійснення деструктивної діяльності на об’єкті інформаційної інфраструктури.
За даними CERT-UA, кількість одночасно інфікованих комп’ютерів, які переважно функціонують в межах інформаційно-комунікаційних систем державних органів, може сягати кількох тисяч.
Зазначимо, що Україна 16 травня 2023 року офіційно приєдналася до кіберцентру при Організації Північноатлантичного договору.
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