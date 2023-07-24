На Полтавщині стався землетрус з магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Поштовхи зафіксували 23 липня о 21:42. Епіцентр землетрусу знаходиться в Решетилівському районі, Полтавської області, на захід від міста Полтава, на глибині 7 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 26 травня 2023 року з магнітудою 3,5 та 08 червня 2023 року з магнітудою 3,7.