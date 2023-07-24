На Полтавщині стався землетрус [ Редагувати ]
На Полтавщині стався землетрус з магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Поштовхи зафіксували 23 липня о 21:42. Епіцентр землетрусу знаходиться в Решетилівському районі, Полтавської області, на захід від міста Полтава, на глибині 7 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 26 травня 2023 року з магнітудою 3,5 та 08 червня 2023 року з магнітудою 3,7.
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