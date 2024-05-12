Фотовиставку, присвячену матерям загиблих героїв, презентували в Черкасах. Присвятили проєкт до Дня матері, щоб привернути увагу суспільства до жінок, які потребують підтримки. Кореспондентка Ірина Васюра побувала на виставці.

Ось так відкривають цю особливу фотовиставку. Ці оплески - матерям, які втратили на війні синів. На усіх світлинах - невимовна туга в очах. Син Надії Миколаївни загинув на Донеччині торік взимку, та про свого Руслана вона й досі не може говорити без сліз.

Надія Маркова, мати загиблого військового:

Як я плакала, я така була безсила, в мене не було сил, 24 його убили, хлопчик мій, він дуже порядний був.

Олена Геліконова на одному знімку з портретом сина Володимира, а на іншому - з онукою Алісою, яка ніколи вже не познайомиться зі своїм дядьком. І це не єдина втрата на війні в родині Геліконових. Таких сімей, чиє життя війна змінила назавжди - багато, і нині надважливо не забувати імена героїв-захисників.

Олена Геліконова, мати загиблого військового:

Найстрашніше зараз - стати просто статистикою, оце страшне, цей проєкт - це не про статистику, коли нам говорять вічна слава, вічна пам'ять, то цей проєкт - це про це, про вічну пам'ять.

Фотографували мам військових - у них вдома, на фото з ними або синівські речі, або портрети, чи нагороди. Під час зйомок авторка світлин Світлана Корабльова розпитувала жінок про життя та їхніх синів. І така увага рідним загиблих потрібна, каже жінка. Це і намагалась показати у проєкті "Ма-ти".

Світлана Корабльова, авторка світлин:

Вони потребують спілкування, потребують уваги, їм треба, щоб хтось стояв поряд, тримав за руку і давав увагу, щоб не відчували себе самотніми, вони відкриті, підійдіть, запитайте її, вони вам все розкажуть, не треба думати, що якщо вони в горі, з ними не можна знайти спільну мову, з ними треба знаходити спільну мову.

Кожна світлина - це розповідь про втрату найдорожчого. І ці історії про безмежну любов і жертовність матерів мають звучати в суспільстві, кажуть організатори виставки. Важливо, щоб українці не забували тих, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу.

Триватиме виставка до 24 травня.