На Полтавщині уламки російської ракети впали на подвір’я будинку [ Редагувати ]
Під час останньої повітряної тривоги на територію приватного домогосподарства у Миргородському районі на Полтавщині впали уламки.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Під час останньої повітряної тривоги у повітряному просторі Полтавщини було зафіксовано дві російські ракети. У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на територію приватного домогосподарства, - повідомив він.
За інформацією ОВА, люди не постраждали.
Нагадаємо, 15 травня російська армія обстріляла прикордоння Сумщини 37 разів, здійснивши загалом 183 вибухи. Є інформація про постраждалих, включаючи одну загиблу особу.
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Під час останньої повітряної тривоги на територію приватного домогосподарства у Миргородському районі на Полтавщині впали уламки
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