Вберегти себе та тварин: як виживає прифронтовий Оріхів

Під обстрілами вони наводять лад на своїх подвір'ях та саджають городи. А ще опікуються десятками тварин, яких покинули напризволяще. Більше про життя у місті, що знаходиться за 9 кілометрів від лінії фронту, дивіться далі.