Перебоїв не буде: CEO групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов про постачання газу населенню [ Редагувати ]
Чи варто українцям побоюватися, що, крім нестачі електрики, в країні бракуватиме й газу? Чи готуватись до графіків подачі блакитного палива? Наскільки серйозні наслідки ворожих обстрілів газової інфраструктури? Про все моя колега Анастасія Даугуле розпитала голову НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.
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