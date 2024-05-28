Пішов з життя актор Національного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Богдан Козак. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні на 84 році життя не стало Богдана Козака - однієї з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України.

Актор-аналітик. Гострий розум і велика працелюбність. Умів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його "Шевченкіана" - велика гордість української культури.

Народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, актор Національного театру імені Марії Заньковецької, перший декан факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Світла памʼять світлій людині", - написав Козицький.

Серед учнів Козака - народні артисти України Орест Гарда, Любов Боровська та Іван Довгалюк.

Українським глядачам Богдан Козак відомий за ролями у картинах "Господар", "Павло Полуботок", "Час збирати каміння" та інші.

Богдан Козак