У Польщі розбилися двоє українських підлітків, які тікали від поліції (фото) [ Редагувати ]
У ДТП, що сталася після опівночі в середу, 29 травня, у польському Гданську, загинули двоє українських підлітків віком 16 і 17 років. Про це повідомила речниця поліції Поморського воєводства Каріна Камінська, передає trojmiasto.pl.
Обидва підлітки родом з Запорізької області. До Польщі хлопці приїхали після початку повномасштабного вторгнення росії. Один з них мешкав у місті Вейгерово, а інший - у Гдині.
Поліція намагалась їх зупинити, оскільки автомобіль їхав вночі без ввімкненого ближнього світла фар. Хлопці не зупинилися на вимогу поліції, а почали тікати на Audi A4, що і стало причиною трагедії.
За даними польських ЗМІ, двоє молодих хлопців, які їхали автомобілем Audi A4, не зупинившись на вимогу поліції у місті Вейгерово. На швидкості 150-160 км/год вони мчалися вулицями Гдині, Сопота і Гданська.
У Гданську 16-річний водій втратив керування і влетів у дерево. Водій загинув на місці ДТП, а пасажира у тяжкому стані доправили до лікарні, де він помер.
Повідомляється, що на панелі приладів автомобіля був намальований білий напис кирилицею. Ймовірно, це імена Саша та Ігор. На місці події очевидці побачили "пакети з застібкою-блискавкою". Правоохоронці також вилучили пневматичний пістолет.
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