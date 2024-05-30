Всього кілька днів як домівки більшості українців цілодобово мають електрику. Урядовці кажуть: тривалих відключень вдалося уникнути завдяки сонячній генерації та відновленню роботи двох енергоблоків АЕС. Натомість аварійні графіки можуть повернути, попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якщо в енергосистемі знову утвориться значний дефіцит. Адже ворог атак не припиняє. А от довгоочікуваного рішення щодо майбутніх тарифів на світло урядовці сьогодні так і не озвучили. Хоча ймовірне підвищення, вже з 1 червня, передрікали і чиновники, і експерти. Виникає низка запитань: наскільки здорожчає електроенергія, кого торкнеться підвищення і чи потягне воно за собою зростання тарифів на інші комунальні послуги. Пролити світло на тему світла взялася Олена Логінова.

Українцям знову доведеться платити за світло більше. Вже з 1-го червня тариф на електроенергію для населення може зрости майже вдвічі. Якщо так вирішить уряд.

Я не плачу, там борги одні, в мене нема грошей.

Я думаю, для всіх суттєво буде, тому що накладно.

У селі будинок, там котли, бойлер, комунікація. Це десь 300 з гаком. Ну, буде відчутно, звісно.

Нормально, якщо вважати, що понад 40% потужностей у нас зруйновані, то це нормально.

Зруйновані потужності, необхідність їх терміново відновити, дефіцит в енергосистемі та підготовка до опалювального сезону. Це основні причини можливого підвищення тарифів для населення. Експерти пояснюють: всі ці роки українці сплачують за електрику врази менше за ринкову ціну. І по суті цю "різницю", за побутових споживачів, компенсують державні компанії, які виконують функції постачальників спеціальних обов'язків. Щорічно власним коштом вони доплачують за населення чималу суму - 150 мільярдів грн. Тепер цього ресурсу в них немає.

Володимир Омельченко, експерт у сфері енергетики:

Оскільки компанія "Укргідроенерго", ви знаєте там зруйновано 50% потужностей, насамперед треба приділити увагу Каховській ГЕС, Дніпрогес, іншим електростанціям. А що стосується компанії "Енергоатом", то вона втратила Запорізьку атомну станцію ще на початку широкомасштабної війни. Зараз ця компанія входить в ремонт атомних блоків. Тому що і пік ремонтних компаній відбувається саме влітку. Тому абсолютно нереально на сьогодні навіть, якби хотіли ці компанії компенсувати цю різницю в цінах, 150 млрд грн просто у них немає цих коштів.

Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України:

Ми закумулювали, повірте, внутрішні ресурси всі, які можливо, щоб зараз спрямувати їх на ремонтну кампанію. Ми акумулювали всю, яку необхідно, допомогу наших партнерів у вигляді обладнання і у вигляді додаткових фінансових ресурсів, але ми розуміємо, що цього все одно недостатньо, щоб покривати такі масштабні руйнування.

Як же тепер українці платитимуть? Востаннє Кабмін підвищив тариф для населення 1 червня минулого року - до двох грн шістдесяти чотирьох копійок за кВт на годину. До цього діяв диференційований тариф - українці платили одну гривню сорок чотири копійки за споживання до двохсот п'ятдесяти кВт на год за місяць, ті, хто перевищував ліміт, - одна гривня шістдесят вісім копійок. Так само і зараз уряд планує запровадити диференціацію. Щоправда, з іншими розцінками. Для тих, хто споживатиме економно, до ста кВт на год в місяць - вартість залишиться незмінною - дві гривні шістдесят чотири копійки. А для тих, хто не впишеться, може зрости до чотирьох гривень вісімдесяти копійок за кВт.

Максим Немчинов, експерт у сфері енергетики:

По-перше, це буде стимулювати людей заощаджувати, ті, які, наприклад, споживають на межі 110-120 - заощаджувати до 100, тобто вкладатися в цей ліміт, більшу ціну, ринкову ціну. Ті, хто споживають більше, фактично будуть сплачувати ринкову ціну. Треба сказати, що ціна на електричну енергію повинна бути обґрунтованою. Фактично населення не сплачувало ні за розподіл, ні за передачу етичної енергії, навіть не повністю покривала її собівартість.

Олексій Кущ, економіст:

Тобто 40% домогосподарств, які до 100 кіловатів споживають, вони не відчують суттєвого подорожчання у своїй кишені. А ще 30% домогосподарств, які споживають від 200 до 250 кВт, певним чином відчують здороження, але воно не буде таким критичним для їх сімейного бюджету. Найбільше відчують домогосподарства, які великі обсяги електроенергії споживають, то дуже важливо, щоб державна субсидіарна політика досить швидко до цього адаптувалася, були виявлені ті домогосподарства, які, наприклад, опалюють будинки коштом електричної енергії. Взимку на електричні котли для цих домогосподарств необхідно виділяти відповідні субсидії.

Експерти зазначають: більшість тих, хто споживає пільгові ста кВт на місяць - малозахищені верстви населення, одинокі, або люди похилого віку.

Щоправда, і пенсіонерам вкластися у 100 кВт на місяць буде важко, говорить пан Василь з Чернівецької області. Чоловік проживає у багатоквартирному будинку і за комірне сплачує вчасно.

Василь Ісар, пенсіонер:

Стараємося економити, але пральна машина повинна працювати майже кожен день, великий холодильник теж забирає багато енергії, комп'ютер, телевізор - це дрібне. Але ці мікрохвильові печі стараємося менше використовувати.

Не виключено, що може зрости і тариф на воду для побутових споживачів. Втім, це залежить від місцевих водоканалів. Поки що є рішення національного регулятора - підвищити тариф для юридичних осіб.