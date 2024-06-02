Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходить у Києві. Захід - неполітичний і некомерційний. Його мета - сприяти захисту основоположних свобод, формувати повагу до людської гідності, підвищувати рівень громадянської активності в Україні.

Цьогоріч більшість картин присвячені подіям та наслідкам великої війни. Роман Барашев побував на відкритті фестивалю.

Флешмобом на підтримку військовополонених та цивільних заручників кремля розпочинає свою роботу 21-й Міжнародний фестиваль документального кіно Docudays UA.

Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод:

Українських громадян, які опинилися в неволі внаслідок російської агресії, катують, не надають медичну допомогу, обмежують їх у спілкуванні з зовнішнім світом, не дають їм листуватися з зовнішнім світом.

У кінотеатрі "Жовтень" - аншлаг. Перша кінокартина від українських авторів.

Оксана Карпович, режисерка:

Зйомки відбувалися в Київській, Миколаївській, Донецькій і Харківській областях. Це все оригінальний матеріал, який ми відзняли у 22-23 роках. Наслідки війни, наслідки численних російських злочинів, спостереження за життям, побутом українців в прифронтових містах, деокупованих.

Стрічка Оксани Карпович "Мирні люди" про те, як російська пропаганда зомбує самих же росіян.

Оксана Карпович, режисерка:

Головними героями цього фільму є росіяни, звичайні російські солдати, їх сім'ї, які чекають їх вдома. Я працювала з перехопленими розмовами цих героїв в лапках, і створила фільм, який розповідає історію дегуманізації людини.

Вейн Джордаш, член журі фестивалю Docudays:

На жаль, наш юридичний інструментарій - дуже обмежений і не відповідає масштабам злочинів, що вчинила та вчиняє росія. Разом з документалістами ми повинні виправляти ситуацію.

Вейн Джордаш - один з членів журі фестивалю. Юрист з Великої Британії консультує українських слідчих і прокурорів щодо механізмів притягнення росіян до відповідальності у міжнародних судах.

Вейн Джордаш, член журі фестивалю Docudays:

Зазвичай документальні фільми не використовують як докази під час міжнародних судових процесів, але вони фіксують та архівують злочини та звірства, що є важливим інструментом у боротьбі за справедливість.

Порушення прав людини. Всі кінострічки фестивалю саме з цієї тематики. Є чимало робіт із-за кордону. Найбільше - від тайванських документалістів.

Ігор Кромф, кінокритик, член журі фестивалю Docudays:

Це такі фільми, які стосуються теми сім'ї. І теми прірви поколінь, яка полягає в тому, що старшому поколінню у свій час довелось пройти важчий шлях через економічні умови, і воно тепер не розуміє молодше покоління, яке живе в значно кращих економічних умовах. І це багато в чому співпадає з нашою історією.

Втім головний акцент Docudays сфокусовано на біль, що принесли росіяни в Україну з війною.

Це кадри стрічки Nice Ladies. Вона про харків'янок віком за 50. Жінки займаються чирлідингом та готуються до виступу на чемпіонаті Європи. Але починається війна. Одна частина команди - за кордоном, інша - в рідному Харкові.

Марія Пономарьова, режисерка:

З початком вторгнення одна з них попросила моєї допомоги, я живу давно в Нідерландах, в Амстердамі, допомогла їй виїхати з онуком, котрому на той момент було 2 роки, і це також дуже змінило нашу історію. Люди, котрі опинилися за кордоном, дуже хочуть повернутися - для них це дуже великий біль, особливо для людей старшого віку.

Марія Понаморьова знімала свою картину три з половиною роки. Каже: намагалася зробити трохи більше, ніж просто розповісти історію групи людей, яку розділила війна.

Марія Пономарьова, режисерка:

Задача документального кіно - це не бути якимись ліками для болю, але розуміти, що біль існує з нами, але, крім болю, є радість, і щастя, і дружба. Наш фільм про дружбу і пошук спільної мови.

Ігор Кромф, кінокритик, член журі фестивалю Docudays:

Українське документальне кіно сучасне, попри те, що фіксує найбільшу війну у 21 столітті, війну, яка супроводжується геноцидом, воно при цьому неймовірно поетичне, не забуває, що воно не лише репортаж, а й мистецтво.

Попереду в Docudays ще цілий фестивальний тиждень. Стрічки можна подивитися у кінотеатрі "Жовтень".