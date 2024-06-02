У Києві проходить фестиваль документального кіно Docudays UA [ Редагувати ]
Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходить у Києві. Захід - неполітичний і некомерційний. Його мета - сприяти захисту основоположних свобод, формувати повагу до людської гідності, підвищувати рівень громадянської активності в Україні.
Цьогоріч більшість картин присвячені подіям та наслідкам великої війни. Роман Барашев побував на відкритті фестивалю.
Флешмобом на підтримку військовополонених та цивільних заручників кремля розпочинає свою роботу 21-й Міжнародний фестиваль документального кіно Docudays UA.
Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод:
Українських громадян, які опинилися в неволі внаслідок російської агресії, катують, не надають медичну допомогу, обмежують їх у спілкуванні з зовнішнім світом, не дають їм листуватися з зовнішнім світом.
У кінотеатрі "Жовтень" - аншлаг. Перша кінокартина від українських авторів.
Оксана Карпович, режисерка:
Зйомки відбувалися в Київській, Миколаївській, Донецькій і Харківській областях. Це все оригінальний матеріал, який ми відзняли у 22-23 роках. Наслідки війни, наслідки численних російських злочинів, спостереження за життям, побутом українців в прифронтових містах, деокупованих.
Стрічка Оксани Карпович "Мирні люди" про те, як російська пропаганда зомбує самих же росіян.
Оксана Карпович, режисерка:
Головними героями цього фільму є росіяни, звичайні російські солдати, їх сім'ї, які чекають їх вдома. Я працювала з перехопленими розмовами цих героїв в лапках, і створила фільм, який розповідає історію дегуманізації людини.
Вейн Джордаш, член журі фестивалю Docudays:
На жаль, наш юридичний інструментарій - дуже обмежений і не відповідає масштабам злочинів, що вчинила та вчиняє росія. Разом з документалістами ми повинні виправляти ситуацію.
Вейн Джордаш - один з членів журі фестивалю. Юрист з Великої Британії консультує українських слідчих і прокурорів щодо механізмів притягнення росіян до відповідальності у міжнародних судах.
Вейн Джордаш, член журі фестивалю Docudays:
Зазвичай документальні фільми не використовують як докази під час міжнародних судових процесів, але вони фіксують та архівують злочини та звірства, що є важливим інструментом у боротьбі за справедливість.
Порушення прав людини. Всі кінострічки фестивалю саме з цієї тематики. Є чимало робіт із-за кордону. Найбільше - від тайванських документалістів.
Ігор Кромф, кінокритик, член журі фестивалю Docudays:
Це такі фільми, які стосуються теми сім'ї. І теми прірви поколінь, яка полягає в тому, що старшому поколінню у свій час довелось пройти важчий шлях через економічні умови, і воно тепер не розуміє молодше покоління, яке живе в значно кращих економічних умовах. І це багато в чому співпадає з нашою історією.
Втім головний акцент Docudays сфокусовано на біль, що принесли росіяни в Україну з війною.
Це кадри стрічки Nice Ladies. Вона про харків'янок віком за 50. Жінки займаються чирлідингом та готуються до виступу на чемпіонаті Європи. Але починається війна. Одна частина команди - за кордоном, інша - в рідному Харкові.
Марія Пономарьова, режисерка:
З початком вторгнення одна з них попросила моєї допомоги, я живу давно в Нідерландах, в Амстердамі, допомогла їй виїхати з онуком, котрому на той момент було 2 роки, і це також дуже змінило нашу історію. Люди, котрі опинилися за кордоном, дуже хочуть повернутися - для них це дуже великий біль, особливо для людей старшого віку.
Марія Понаморьова знімала свою картину три з половиною роки. Каже: намагалася зробити трохи більше, ніж просто розповісти історію групи людей, яку розділила війна.
Марія Пономарьова, режисерка:
Задача документального кіно - це не бути якимись ліками для болю, але розуміти, що біль існує з нами, але, крім болю, є радість, і щастя, і дружба. Наш фільм про дружбу і пошук спільної мови.
Ігор Кромф, кінокритик, член журі фестивалю Docudays:
Українське документальне кіно сучасне, попри те, що фіксує найбільшу війну у 21 столітті, війну, яка супроводжується геноцидом, воно при цьому неймовірно поетичне, не забуває, що воно не лише репортаж, а й мистецтво.
Попереду в Docudays ще цілий фестивальний тиждень. Стрічки можна подивитися у кінотеатрі "Жовтень".
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