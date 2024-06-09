Хто має право не платити податок на землю [ Редагувати ]
Пенсіонери та особи похилого віку в Україні можуть розраховувати на низку пільг та державної підтримки. Зокрема, на звільнення від сплати земельного податку.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Як пояснили у податковій, пенсіонери можуть не сплачувати цей збір за умови, що їхня земельна ділянка відповідає встановленим нормативам. Однак для цього існують чіткі обмеження розміру ділянки.
Мова про земельні наділи площею:
- до 0,01 га, які призначені для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 2 га для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,10 га для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 га для садівництва;
- до 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку у селах;
- до 0,15 га у селищах міського типу;
- до 0,10 га у містах.
Нагадаємо, що в Україні скасували 2% єдиний податок.
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