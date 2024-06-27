На Львівщині водій спровокував масове ДТП під час командного тренування збірної України з велоспорту. Травмовані три спортсменки. Про це повідомила поліція Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 червня, близько 12:50, на автодорозі "Східниця-Пісочна" поблизу села Солонське Дрогобицького району.

Водій автомобіля "Peugeot 407", 47-річний львів’янин, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 17-річною жителькою Київської області, внаслідок чого спортсменка зіткнулася ще з двома велосипедистками, 17-річними мешканками Миколаївської та Київської областей.

Усі дівчата є членами збірної України з велоспорту та здійснювали командне тренування. Внаслідок ДТП вони отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Неуважному водію загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Національному олімпійському комітеті, Міністерстві молоді та спорту та Федерації велоспорту інцидент не коментували.

Нагадаємо, у лютому 2023 року призерка чемпіонату України з академічної греблі загинула у ДТП у Франції.