На Львівщині водій збив трьох велосипедисток збірної України [ Редагувати ]
На Львівщині водій спровокував масове ДТП під час командного тренування збірної України з велоспорту. Травмовані три спортсменки. Про це повідомила поліція Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 червня, близько 12:50, на автодорозі "Східниця-Пісочна" поблизу села Солонське Дрогобицького району.
Водій автомобіля "Peugeot 407", 47-річний львів’янин, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 17-річною жителькою Київської області, внаслідок чого спортсменка зіткнулася ще з двома велосипедистками, 17-річними мешканками Миколаївської та Київської областей.
Усі дівчата є членами збірної України з велоспорту та здійснювали командне тренування. Внаслідок ДТП вони отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Неуважному водію загрожує до трьох років позбавлення волі.
У Національному олімпійському комітеті, Міністерстві молоді та спорту та Федерації велоспорту інцидент не коментували.
Нагадаємо, у лютому 2023 року призерка чемпіонату України з академічної греблі загинула у ДТП у Франції.
по темі
У Німеччині затримали двох підозрюваних у шантажі родини гонщика Міхаеля Шумахера
Сильні духом тренуються, аби вражати світ на Іграх нескорених. Ветерани з Черкащини постійно займаються та чекають результатів відбору до національної збірної. Більше про історії наших військових - у наступному сюжеті.
Двоє постраждалих, вибиті шибки, пошкоджений науково-дослідний інститут. Загалом руйнувань зазнали 16 будівель. Такі наслідки атаки безпілотниками по Львівщині. В якому стані потерпілі та подробиці руйнувань - далі у сюжеті.
18-річний український плавець Олександр Желтяков здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, показавши найкращий результат у запливі на 200 метрів на спині
До Парижа вирушать знамениті спортсмени з КНР, які раніше стали учасниками скандалу із вживанням триметазидину.