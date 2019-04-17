На немецком острове Рюген состоялся официальный пуск в эксплуатацию крупнейшего ветропарка в Балтийском море. В торжественной церемонии в городе Засниц во вторник, 16 апреля, участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель, министр нефти и энергетики Норвегии Хелль-Берге Фрайберг, а также руководство осуществлявших проект немецкого энергетического гиганта E.on и норвежского концерна Equinor. Об єтом пишет издание DW.

Ветропарк Arkona мощностью в 385 мегаватт состоит из 60 ветровых турбин, расположенных вдоль восточного побережья Рюгена и дальше в сторону южных берегов Швеции. Ветропарк был возведен за рекордное время – 14 месяцев, причем на проект было затрачено меньше средств, чем планировалось – около 1,2 млрд евро.

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По подсчетам, вырабатываемой новым ветропарком электроэнергии будет достаточно для обеспечения в среднем 400 тысяч домохозяйств. Наряду с Германией и Норвегией, в проекте участвовала Франция. Arkona стал четвертым ветропарком ФРГ вдоль балтийского побережья.

По планам правительства ФРГ, к 2030 году 65% электроэнергии в стране должно вырабатываться из возобновляемых источников.

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