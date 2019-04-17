Головний ідеолог "Брекзиту" повертається у велику політику. Найджел Фарадж покинув партію "Незалежності Великої Британії" після референдуму щодо виходу з ЄС. Вважав свою місію виконаною.

Але оскільки Brexit затягується, Фарадж вирішив, що мусить повернутися і довести справу до кінця. З подробицями Світлана Чернецька із Лондона.

Найджел Фарадж - головний євроскептик Великої Британії. Він хотів виходу країни з ЄС ще до того, як з'явилося слово Brexit. Через три роки після референдуму він помпезно повертається до суспільного життя. Із новою політичною силою під назвою "Партія Брекзиту". З нею вже зібрався на вибори. До тієї самої ненависної Європи. Боротися за вихід країни збирається із самого серця ЄС - Європарламенту.

Оскільки Британія ніяк не може покинути Європу, їй доведеться взяти участь у виборах і відправити до Страсбурга своїх представників. Сам Фарадж і зараз є євродепутатом. Щоправда, серед європейських колег він не надто популярний.

"Ніколи в житті не думав, що скажу це, але можливо єдине, що може нас врятувати зараз - це Найджел Фарадж. Чому? Його нова партія стрімко набирає популярності і можливо це змусить британську владу все ж домовитися щодо "Брекзиту" і врешті покинути ЄС. А ми уникнемо приходу до Європарламенту ще більшої кількості євроскептиків", - заявляє Гі Верховштадт, депутат Європарламенту, переговірник з "Брекзиту" від ЄП.

"Партія Брекзиту" дійсно має великі шанси потрапити до Європарламенту. Історично склалося, що британці добре голосують за євроскептиків. На виборах у 2014 році попередня партія Фараджа ЮКІП отримала третину британської квоти у Європарламенті.

"Так, я повертаюся. Насправді, багато, багато з нас повертається. І так, містер Верховштадт правий. Так, це вперше я кажу, що він правий. "Партія Брекзиту" виграє всі можливі місця на цих виборах", - заявляє Найджел Фарадж, депутат Європарламенту, лідер "Партії Брекзит".

Тепер все залежить від того - коли Лондон покине ЄС. Якщо це станеться до липня, то жодні новообрані євродепутати від Британії так і не візьмуться за виконання своїх обов'язків. А загалом Європа дала час до кінця жовтня, щоби або довести Brexit до кінця, або залишитися в ЄС.