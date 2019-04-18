Биологи впервые оживили умерший мозг [ Редактировать ]
В США ученые впервые испытали технологию возвращения к жизни умершего мозга. О результатах исследований сообщает Nature. Система BrainEx способна восстанавливать кровообращение и некоторые функции мозга подопытной свиньи.
Медики сымитировали пульсирующий кровоток, который проходит через кровеносные сосуды головного мозга при температуре тела, равной 37 градусам Цельсия.
В целях эксперимента исследователи умертвили 32 свиньи и извлекли мозг. Органы были помещены в специальные камеры системы спустя четыре часа после смерти.
В течение шести часов ученые наблюдали снижение темпов гибели клеток, частичное восстановление клеточных функций, включая прохождение импульсов через синапсы.
Вместо крови использовался раствор, который не содержал кровяных клеток и коагулирующих веществ, но переносил кислород с помощью соединения на основе гемоглобина, а также содержал широкий спектр лекарственных соединений.
Результаты нового исследования демонстрируют, что разрушительное воздействие гипоксии не столь велико, как считали ранее, а значит определенные функции мозга могут быть восстановлены даже через несколько часов после смерти.
Ранее соцсеть Facebook ввела ряд функций для умерших пользователей.
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