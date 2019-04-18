Полного вовзращения к жизни пока не получилось. Фото pixabay.com

В США ученые впервые испытали технологию возвращения к жизни умершего мозга. О результатах исследований сообщает Nature. Система BrainEx способна восстанавливать кровообращение и некоторые функции мозга подопытной свиньи.

Медики сымитировали пульсирующий кровоток, который проходит через кровеносные сосуды головного мозга при температуре тела, равной 37 градусам Цельсия.

В целях эксперимента исследователи умертвили 32 свиньи и извлекли мозг. Органы были помещены в специальные камеры системы спустя четыре часа после смерти.

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В течение шести часов ученые наблюдали снижение темпов гибели клеток, частичное восстановление клеточных функций, включая прохождение импульсов через синапсы.

Вместо крови использовался раствор, который не содержал кровяных клеток и коагулирующих веществ, но переносил кислород с помощью соединения на основе гемоглобина, а также содержал широкий спектр лекарственных соединений.

Результаты нового исследования демонстрируют, что разрушительное воздействие гипоксии не столь велико, как считали ранее, а значит определенные функции мозга могут быть восстановлены даже через несколько часов после смерти.

Ранее соцсеть Facebook ввела ряд функций для умерших пользователей.