Четвертий день масштабних протестів у Лондоні. Поліція затримала майже 500 учасників. Кліматичні активісти блокують площі та мости, перешкоджають руху транспорту. Світлана Чернецька слідкує за подіями у британській столиці.

Арешт за арештом. За руки і ноги поліцейські виносять активістів. Ті не пручаються. Кожен із учасників протесту знає, що може опинитися за ґратами. Адже за наказом Скотланд-ярду, для цієї кліматичної акції виділили лише одне-єдине місце. Тож блокування площ і мостів - закінчується масовими затриманнями.

"Я одна з тих, кого заарештували учора. Напередодні я прослухала інструктаж, як протестувати без насилля і що робити, коли тебе забирає поліція, мені розповіли усі юридичні нюанси", - говорить Кітті Стюарт, протестувальниця.

І дійсно, більшість затриманих, як і Кітті, вже повернулися на вулиці. Їм не висунули жодних звинувачень. Наразі лише троє осіб постали перед судом. Усі вони приклеїли свої руки до одного із Лондонських потягів. І зупинили таким чином рух на цілій гілці.

"Ми геть не хочемо створювати незручності чи заподіяти комусь якусь шкоду. Але нам не залишилося нічого іншого. Ми вже спробували усі можливі варіанти - писали депутатам, голосували за петиції, зв'язувалися з організаціями, нічого не діяло. Викиди в атмосферу лише збільшуються, тож ми змушені будь що домогтися уваги. Мені дуже шкода", - говорить Марк Овланд, протестувальник.

Втім, у суді троє затриманих протестувальників заявили, що не визнають себе винними у перешкоджанні руху поїздів. Наступне засідання відбудеться за місяць, активістів залишили за ґратами. За чотири дні протестів щонайменше півмільйона людей постраждали від затримок транспорту.

"Я плачу 12 фунтів, щоби дістатися до центру Лондона, а вони зупиняють поїзд. Як таке може бути?".

"Так, ми всі їдемо на роботу, на навчання, приміром я - до університету. Але я не проти витратити час і підтримати цю боротьбу, яку ведуть активісти за нас, за наших дітей, за майбутні покоління".

Головні вимоги активістів до влади: визнати, що у людства залишилося 12 років для того, щоби вплинути на кліматичні зміни. І скоротити викиди вуглецю до нуля. Уряд у відповідь запевняє - почув протестувальників, тож вони можуть розходитися. Втім, ті збираються залишатися на вулицях ще щонайменше півтора тижня.