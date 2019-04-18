Звернення президента України Петра Порошенка до громадян країни.

- Дорогі українці, звертаюся до вас як президент напередодні дуже важливої події, яка станеться 21 квітня. Ми разом пройшли непростий шлях. І насамперед згадаю про те, що не вийшло і чим я сам незадоволений, і за що щіро ще раз прошу пробачення. Найбільше болить те, що невдалося завершити війну, бо ключ від миру не в наших руках. І прикро, що мільйони людей живуть у бідності і ми ще не подолали наслідків кризи, яку спричинила російська агресія. Ми недостатньо просунулися в боротьбі з корупцією.

Але політика, це мистецтво можливого і навіть, якщо вірити в те, що президент може все, то він не може все одразу. А не помиляється лише той, хто нічого не робить. Я особисто припустився багатьох тактичних рахунків, але впевнен, що не схибив в питаннях державницької стратегії.

І наші головні здобутки - армія, угода про асоціацію з Євросоюзом, безвіз і міжнародна коаліція на підтримку України, і режим санкцій, який послаблює росію і стримує її агресію, Томос, децентралізація, і за це все я хотів би подякувати саме вам. Бо нічого з того не зміг би зробити, якби мене не надихала ваша підтримка.

За п'ять років Путін не досяг жодної своєї стратегічної цілі, щодо України. Намагався атакувати нас з фронту і підірвати з тилу - нічого в нього не вийшло! Він прагне реваншу, він не відмовився від планів знищити Україну, позбавити незалежності і розмити нашу національну ідентичність.

Перше, що він ставить собі за мету - негайно зупинити наш рух до ЄС та НАТО, як систему колективної безпеки. Вона Росії не по зубах, а нас вона надійно захистить. І Кремль докладе чималих зусиль до формування лояльної до Москви більшості.

Це за результатами парламентських виборів, а вже зараз Путін розраховує на слабкого непідготовленого некомпетентного новичка на посаді президента України, якого легко переграє і на безпековому і на дипломатичному і на політичному фронтах Україні потрібен лідер, який здатен проистояти Путіни і зривати його хижі плани, щодо нашої країни.

Україні потрібен верховний головнокомандувач спроможний організувати сильну армію, міцну оборону, і на цій основі досягти миру. Україні потрібен керівник зовнішньоекономічної сфери, зрозумілий світовим лідерам. Який говорить з ними однією мовою і який розбирається в хитросплетіннях мирової дипломатії.

Україні потрібен президент, який забезпечить незворотенясть європейського і євроатлантичного курсу. Я поважаю вибір тих, хто підтримав мого оппонента. Це свідчить про те, що в суспільстві є потужний запит на оновлення всієї політичної еліти. Його не можна ігнорувати.

Восени парламентські вибори і вони дають навіть не шанс, а реальну можливість формувати коаліцію, заходити в Уряд, там ключ до всіх необхідних змін. і саме так можно розпочати свій реальний шлях в політику, але дуже і дуже ризиковано експериментувати з посадою президента та верховного головнокомандуючого. Це з не жарти, йдеться про безпеку країни і про безпеку кожного з нас.

І в програмі мого опонента нема жодного слова про Євросоюз, тож мене не дивує, що за нього агітує Москва від Жириновського та Зюганова, до нашої еміграції на чолі з Азаровим, яка вже спокувала валізи для повернення в Україну.

Які група олігархів-втікачів і план одного з них - вимоги Зеленського - повернути собі "Приватбанк". Як бачите, ім не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. І подібна авантюра погрожує втратою десятків мільйонів грошей клієнтів, а країні в цілому дефолтом та новою економічною кризою, тому уряд і нацбанк правильно роблять, що оскаржують це рішення.

А незабаром реваншисти планують скасувати люстрацію, електронне декларування для державних службовців, дорогі українці, п'ятирічне президенство це не комедія, яку можна перемкнути на будь-якому епізоді, коли вже стало не смішно і не фільм жахів, який легко зупинити, якщо вже зовсім страшно.

Країна сьогодні на роздоріжжі, або ми впевнено продовжуємо рух до Європейського союзу та НАТО, або настає реванш. Це не буде різкий поворот одразу, це буде малопомітне повзуче, але впевнене повернення в сферу російського впливу я знаю, як багато у вас до мене претензій, я знаю як важко кожному з вас пробачити мої помилки, і повірити мені ще раз, це моя провина, так я не ідеальний, але я впевнений,що ми не маємо право перекреслити все досягнене, і відмовитися від європейського майбутнього щоб завершити розпочате і не змарнувати вже зробленого я прошу вашої підтримки 21 квітня, і прийму будь-яке ваше рішення, адже воля народу - понад усе, втім коли ви прийдете на дільниці не думайте про Зеленського, і про Порошенко теж не думайте думайте про Україну, як її зберегти, так само як в 14 ви зупинили Новороссію, тепер прошу недопустить претворення України на Малоросію. Слава Україні