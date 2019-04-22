Новообраного президента України вже привітали закордонні лідери. Хто саме, чого побажали та як перемогу Володимира Зеленського сприйняла іноземна преса - дивіться далі.

Вітання з європейських столиць - почали надходити ще напередодні, відразу після оголошення даних екзит-полів. Одними з перших Володимиру Зеленському зателефонували президенти Польщі та Франції Анджей Дуда та Еммануель Макрон. А от Генсек НАТО та президент Європейської Ради для поздоровлень обрали соціальну мережу Твіттер. У своїх повідомленнях Єнс Столтенберг і Дональд Туск пообіцяли й далі підтримувати Україну і її шлях до НАТО та Євросоюзу.

Офіційний Берлін з привітаннями не квапився. Німці в цьому питанні консервативні й зазвичай чекають офіційного оголошення результатів підрахунку голосів. Втім, вітання від Ангели Меркель з'явилося сьогодні в першій половині дня, на її офіційній інтернет-сторінці.

Канцлер Німеччини пообіцяла й надалі допомагати Україні на шляху реформ і в боротьбі за територіальну цілісність. І запросила Володимира Зеленського відвідати Берлін. У "Твіттері" - майбутнього президента привітали лідер Литви Даля Грибаускайте та британський прем'єр Тереза Мей. А міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант написав, що тепер Володимир Зеленський і справді буде "слугою народу".

Результати президентських перегонів коментує і європейська преса. Набір тез приблизно однаковий - наймолодший майбутній президент України, який переміг з найвищим результатом, не маючи при цьому жодного політичного досвіду. Таку перемогу видання називають сенсацією й припускають, що більшість українців голосувала не так за кандидата, як проти політичної системи. Європейські ЗМІ наголошують - вибори відбулися чесно й вільно, а це - перемога демократії.

Білий дім близько одинадцятої години ночі за місцевим часом це сьогоднішня шоста ранку за Києвом, повідомив про телефонний дзвінок Дональда Трампа - Володимиру Зеленському.

Повідомляється, що президент США привітав з перемогою, назвавши ці вибори "важливим моментом в історії України" і підкресливши, що вони пройшли "мирно і демократично". Прес-служба Білого дому додає - Трамп говорив про "міцну підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах". А ще - і це важливий меседж - Трамп сказав про готовність "працювати разом з обраним президентом Зеленським в тому, щоб провести реформи і викорінити корупцію".

Американська преса в сьогоднішніх публікаціях здебільшого шукає причини поразки Петра Порошенка і перемоги Володимира Зеленського.

Після п'яти років виснажливої війни з російськими ставлениками на сході України виборці, схоже, дали сигнал, що їх більше бентежить внутрішня загроза корупції та бідності - ігноруючи попередження пана Порошенка, що, мовляв, голосувати за коміка "не смішно" і може призвести до "болючих" наслідків.

Авторитетна The Washington Post цікавиться, як новий президент планує вести переговори з Кремлем?

Зеленський заявив, що підтримуватиме прозахідний курс України, і пообіцяв, що не віддасть жодних територій в переговорах з Путіним. Але він демонструє більшу гнучкість, ніж Порошенко, в потенційних перемовинах про війну на сході України, викликаючи і оптимізм, і побоювання, що Кремль може його переграти.

А Financial Times полемізує, як прихід Зеленського позначиться на економіці і чи зважиться він на дострокові вибори в Раду.

Переклад для графіки і начитати його:

"Важливе питання - чи вимагатиме Зеленський проведення нових виборів... Адже парламентські призначені на жовтень. Але місцеві ЗМІ та деякі інвестори припускають, що новоспечений президент розпустить парламент, щоб вигідно скористатися поточним позитивним моментом... Але це малоймовірно з часових і практичних міркувань".