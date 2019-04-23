У Гаазі вирішиться доля українських моряків та суден [ Редактировать ]
Звільнення українських моряків та суден обговорюватимуть сьогодні українські та російські дипломати в Гаазі. Про це повідомила заступниця Міністра закордонних справ Олена Зеркаль.
Зустріч пройде у форматі "обміну думками". Говоритимуть про захоплення українських кораблів та моряків, а також незаконні слідчі дії з боку РФ. Усе це в рамках позову проти Москви, з яким Київ звернувся до Міжнародного трибуналу з морського права минулого тижня.
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