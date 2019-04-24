Вірмени всього світу сьогодні вшановують жертв геноциду 1915 року - тоді, під приводом насильницької депортації, влада Османської Імперії знищила понад мільйон вірмен.

Вшановували жертв геноциду і в Києві - біля традиційного пам'ятника Хачкара, провели літургію. Після цього, сотні вірмен пішою ходою пройшли центром столиці.

Члени Спілки вірмен України, громадські активісти, священики та кілька послів. Сотні вірмен зібралася в центрі столиці, щоб ушанувати пам'ять загиблих під час Геноциду 1915 року.

"Мы взываем к памяти наших святых мучеников. Осуществленная под предлогом перенаселение, резня - была государственным планом Османской Империи, который был осуществлен с исключительной, невиданной до того жестокостью", - наголосив Тигран Сейранян, представник посольства Вірменії в Україні.

Скільки точно загиблих, встановити досі не вдалося. За різними підрахунками, кількість жертв може сягати півтора мільйона.

"Они духовно нас, можно сказать, возрождают. Потому что, вопрос в памяти - она не истратилась, она не износилась, она - живая. И пока мы помним о наших трудностях в черный день нашего народа, значит - у нас есть воля жить. И мы призывам не только армян, жить в мире, жить в любови. Но и весь мир не повторять больше этого ужаса", - зазначив Маркос Оганесян, голова української єпархії Вірменської апостольської церкви.

Літургію провели біля національного вірменського пам'ятника Хачкара. Таких монументів в Україні більш ніж два десятки.

"По ініціативі голови Спілки вірмен України Вілена Шатворяна, ми привезли вже 20 десятків наших святих каменів Хочкара. Сьогодні ми зібралися, тут біля нашої святині, для того, щоб помолитися. І головний меседж, який ми хочемо передати суспільству - це те, що геноцид не повинен більше ніколи і ніде повторюватися", - наголосив Овакім Арутюнян, виконавчий директор Спілки вірмен України.

Заходи, організовані спілкою вірмен України, підтримують і на їхній Батьківщині, переконують дипломати.

"Наша повестка с повесткой армянской диаспоры, конечно, совпадает. Я буду участвовать во всех мероприятиях, которые организует армянская община. Совместно вчера у нас был организован круглый стол в Институте международных отношений. В Институте Шевченко. Так что, мы в этих вопросах, как и в остальных, - мы едины", - підкреслив Тигран Сейранян, представник посольства Вірменії в Україні.

Після літургії сотні вірмен ходою пройшли середмістям столиці. А вже надвечір планують провести масштабний флеш-моб.