Життя над прірвою. У місті Косів на Прикарпатті десятки будинків, а ще дитячий садок і школа - може будь-якої миті знести гірська річка. Берег, на якому вони розташовані, ось уже півстоліття ніхто не укріплює. Про цю проблему ми розповідали торік. І отримали запевнення від чиновників, що її вирішать.

Чи змінилося щось - перевірила Жанна Дутчак.

"Буквально, на днях об'їхав - цілий берег упав, пару тонн уже є. О цих тріщин, де я стою, цього ще не було"

Глибочезні тріщини і западини. Берег обвалюється на очах. Разом із тоннами землі у річку сповзають дерева, будівлі і навіть криниця.

Похилилась уже й хата.

"Грунт осів і потяг за собою цю стіну. На якій вже утворилися тріщини. Якщо ще буде потужніше стіна піде туди", - говорить Богдан Григорович, житель Косова.

Щороку вода захоплює кілька метрів берега, - розказують люди. На цих кадрах - сад минулого літа. Нині частини дерев уже немає.

"Дивіться, яке дерево, яке коріння величезне суне. Тут страшно навіть стояти".

У небезпеці не тільки людські оселі. На березі річки - дитячий садок та початкова школа. Від них до прірви лише кілька метрів. А провалля відразу за ось цим парканом.

Зупинити зсув може тільки укріплення берегів. Та чиновники запевняють - немає коштів. За попередніми підрахунками, на роботи потрібно до 17 мільйонів гривень - а це більше, ніж цьогорічний бюджет міста.

"Маємо інформацію, обіцяли нам, що цього року обласна рада посприяє із виділенням коштів спочатку на проектно-кошторисну документацію і потім вже по результатах тієї документації - будемо вже працювати далі", - говорить Юрій Плосконос, міський голова Косова.

Та в обласному управлінні екології налаштовані не так оптимістично. Кажуть, щороку отримують сотні аналогічних запитів. Однак екологічних коштів на всіх не вистачає. Тому, щоб проект профінансували, - радять жителям Косова звернутися додатково до депутатів, які власне і вирішують - кому передусім виділяти гроші.

"З даної території безпосередньо народний обранець, якому довірили люди. Також він є в даній ситуації від міста Косова. Думаю, йому було б варто також звернутися до обласної ради щодо безпосередньої важливості цього об'єкту", - зазначив Петро Кульбаба, начальник відділу економіки природоохоронної діяльності Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА.

Із цьогорічних 120 мільйонів гривень екологічних коштів, 80 - обласна рада розподілила ще у березні. Решту роздадуть у серпні. На укріплення берега у Косові, якщо і виділять - то лише на розробку проектно-кошторисної документації. А ось гроші на самі роботи міській раді доведеться шукати, швидше за все, уже наступного року.