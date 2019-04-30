Костюм Дарта Вейдера продадуть з аукціону [ Редактировать ]
Костюм культового персонажа Зоряних війн - Дарта Вейдера - піде з молотка у травні. Вбрання Темного Володаря продає Брюс Еллер. Він кілька років втілював його образ на урочистих заходах, присвячених картині, в промо-турах і навіть на церемонії вручення "Оскара" 1978 року.
За костюм сподіваються вторгувати від одного до двох мільйонів доларів. Адже реквізит зазвичай дуже популярний серед фанатів стрічки: приміром, 2017-го світловий меч Люка Скайвокера продали за 450 тисяч доларів. Щоправда, потенційний покупець має бути готовий до труднощів.
"Він зроблений зі шкіри, вовни і шовку - там внизу шовк, - ще й склопластику та металу. А це чоботи для верхової їзди. Тут пластик вакуумного формування. Це шкіра прострочена для щільності, і в ній дуже, дуже жарко. До того ж, на тобі - кілька шарів. На те, щоб надіти його, йшло 25 хвилин, і без допомоги не обійтися", - говорить Брюс Еллер, актор.
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