Скандальна відставка у британському уряді. Міністра оборони звільнили з посади через розголошення інформації із засідання Ради безпеки. Сам Гевін Вільямсон все заперечує. І закликає до повноцінного розслідування інциденту. Подробиці розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Вперше в історії Британії в пресу злили інформацію із засідання ради національної безпеки. Це зустріч голів розвідки, ключових міністрів і прем'єра. І теми, які вони обговорюють - строго конфіденційні. Тож винного почали шукати одразу.

"Уся суть цього інциденту не в матеріалі, який відкрили для преси, а в зустрічі, з якої цю інформацію злили. Зберігати цілісність та секретність Радбезу надважливо для роботи уряду, тож розслідування почалося одразу ж. І рішення за його результатами були прийняті невідкладно", - говорить Девід Лідінгтон, заступник прем'єр-міністра Терези Мей.

На засіданні Радбезу було 9 людей. Головний доказ проти міністра оборони - його телефонна розмова із журналістом Daily Telegraph, де незабаром і з'явився витік інформації. Сам Гевін Вільямсон спростовує причетність до зливу і навіть клянеться життям своїх дітей. Втім, прем'єр непохитна.

"Розслідування було чесним і велося за повної співпраці інших учасників засідання Ради безпеки. Вони усі відповіли на запитання, були залучені належним чином, надали всю можливу інформацію для допомоги слідству. Ваша поведінка не відповідала цим стандартам".

Інформація, що її оприлюднили журналістам, не надто критична. Але виставляє прем'єра не в найкращому світлі. Йдеться про те, що Тереза Мей вирішила допустити китайську компанію Huawei до розбудови мережі мобільного зв'язку 5G в країні. Попри те, що більшість міністрів попереджають при ризики такого рішення - через підозри про шпіонаж Huawei для китайського уряду. Наразі Скотланд Ярд не відкриває кримінальної справи щодо порушення державної таємниці. Втім, на подальшому розлідуванні наполягає сам обвинувачений. Для очищення його імені.