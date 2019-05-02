Німецький політик залякав депутатів "привидом комунізму" [ Редактировать ]
Привид комунізму. У Німеччині критикують одного з діячів соціал-демократичної партії, якого вважали перспективним. Він запропонував побудувати так званий "демократичний соціалізм". Шляхом, наприклад, колективізації майна великих концернів. Тетяна Логунова розкаже більше.
До інтерв'ю виданню "Die Zeit" - Кевіна Кюнерта називали майбутньою зіркою соціал-демократичної партії Німеччини. Лідера молодіжного крила політсили хвалили за амбітність, сміливість критикувати метрів партії і гострий язик. Сьогодні ж на адресу Кюнерта лунає лише гучна критика, як від політичних опонентів, так і від однопартійців.
Роздратувало німецьких політиків останнє інтерв'ю молодого колеги. У розмові з журналістами Кюнерт запропонував власний, м'яко кажучи революційний, рецепт покращення життя пересічних німців. Кюнерт вважає, що треба передати у колективну або державну власність великі підприємства.
Наприклад, автомобільний концерн БМВ. А ще провести реформу на ринку нерухомості. Так, щоб німці могли бути власниками тільки тих квартир і будинків, де вони живуть, а не скуповували нерухомість і заробляли на оренді.
Спроба повернути усю Німеччину у часи НДР і соціалістичні фантазії, які не мають нічого спільного з реальністю, - так відреагували на пропозиції Кюнерта німецькі політики. Не змогли змовчати і економісти.
"Я вважаю цю пропозицію абсолютно безглуздою. Це зробить Європу і саму Німеччину менш соціальними, менш ефективними", - говорить Марсель Фратцшер керівник німецького інституту економічних досліджень.
Дистанціювалися від Кюнерта і колеги по партії. Попросили його не відлякувати електорат напередодні виборів до Європарламенту. І порадили Кюнерту подумати про перехід у іншу, більш ліву партію.
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