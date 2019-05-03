Під час акцій протесту у Венесуелі загинули 4 людини, двоє з них неповнолітні. Ще понад 300 людей постраждали, дехто від вогнепальних поранень. Такі дані оприлюднив голова неурядової організації "Венесуельський кримінальний форум". Нагадаю, в Каракасі та низці інших міст Венесуели тривають акції проти президента Ніколаса Мадуро. Для розгону демонстрантів правоохоронці використовують сльозогінний газ і гумові кулі.

"Із мене витягли 62 гумові кулі. Я не відчував свого тіла. Кулі були у спині та у руці. Я навіть не біг, а вже просто лежав на землі. Проте офіцери і далі стріляли", - говорить Йохайкер Кеведо, постраждалий.

"Я стояв перед Національною гвардією. Вони почали стріляти. Я злякався і побіг. Вогонь по мені став іще інтенсивнішим. Влучили й у спину, й у руку, і в ногу. Ставлення цієї влади до людей жахливе", - говорить Торнан Хуліо, постраждалий.