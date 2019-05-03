Суд у Гаазі анонсував слухання у справі України проти Росії. Відповідний документ оприлюднено на його сайті. Згідно з ним, слухання щодо порушення Російською Федерацією конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації відбудуться з 3 по 7 червня.

Україна подала позов іще у січні 2017 року. У ньому звинувачує Росію, зокрема у підтримці незаконних збройних формувань: у збитті ракетою літака Малайзійських авіаліній рейсу MH-17 над окупованою частиною Донецької області, у дискримінації українців і кримських татар, забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також у зникненнях, убивствах і незаконних обшуках і затриманнях в окупованому Криму.