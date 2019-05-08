В Украине появится новый праздник [ Редактировать ]
В среду, 8 мая, Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, который будет отмечаться в третье воскресенье июня, передает "Сегодня".
Отмечается, что данное решение принято для создания благоприятных условий по укреплению института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей.
Ожидается, что реализация документа будет содействовать популяризации семейного образа жизни, формированию ответственного отцовства и материнства.
Ранее сообщалось, как будут отдыхать украинцы в мае, а также какого числа Троица в 2019 году.
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