В среду, 8 мая, Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, который будет отмечаться в третье воскресенье июня, передает "Сегодня".

Отмечается, что данное решение принято для создания благоприятных условий по укреплению института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей.

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Ожидается, что реализация документа будет содействовать популяризации семейного образа жизни, формированию ответственного отцовства и материнства.

Ранее сообщалось, как будут отдыхать украинцы в мае, а также какого числа Троица в 2019 году.