Світ обговорює ім'я наймолодшого члена британської королівської родини. Принц Гаррі та Меган Маркл обрали геть нетрадиційний підхід. Чому їхнє рішення збурило соцмережі - знає Світлана Чернецька, вона в Лондоні.

Несподіваний вибір. Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили назвати первістка Арчі Гаррісон. Арчі - це скорочення від імені Арчібальд. Щоправда, тепер його частіше використовують як повне ім'я, саме так і сталося у випадку сина герцогів Сассекських.

Арчі має давнє шотландське походження. У перекладі означає "справжній та сміливий". Але королівській родині це ім'я геть не притаманне. А ще, воно дуже популярне серед власників собак:

"Я з приємністю повідомляю, що Меган та Гаррі удостоїли нас честі, назвавши їхню дитину на честь нашої собаки Арчі".

"Нашу собаку буквально звати Арчі Гаррісон. Невже це не достатня причина для виділення кількох хвилин на телебаченні у матеріалі про королівську дитину".

"Молодці Гаррі та Меган, що назвали свого первістка на честь нашого пса".

На відміну від своїх королівських родичів, Арчі має лише два імені. Друге ім'я Гаррісон - англійського походження і традиційно вживалося як прізвище. Але все частіше так називають дітей, особливо у Сполучених Штатах, звідки родом новоспечена матуся Меган Маркл. Буквально це ім'я означає син Гаррі, тож воно ідеально пасує первістку принца.

Молоді батьки вирішили відмовитися від будь-яких титулів для свого сина. Як правнук королеви, Арчі міг стати графом або лордом. Але Гаррі та Меган вирішили інакше. До нього звертатимуться "пан" Арчі Маунтбаттен-Віндзор. Це прізвище носять усі члени королівської родини, яким не дістався титул.

Вибір імені та відмова від регалій означає що батьки новонародженого не хочуть виховувати його як королівську особу.