Дональд Трамп назвав свого кандидата на посаду голови Пентагону [ Редактировать ]
Зміни в Пентагоні. Білий дім оголосив, що Трамп обрав нового міністра оборони. Хто очолить відомство? І як він ставиться до України? Дмитро Анопченко дізнавався про це у Вашингтоні.
Трамп визначився. Керівником Пентагону він хоче бачити Патріка Шенагена, нинішнього в.о. голови американського військового відомства.
Кандидат не є військовим, він прийшов із бізнесу. Тридцять років працював у корпорації "Боїнг", вершина кар'єри - посада старшого віце-президента компанії.
У Міноборони з'явився як "людина Трампа" у липні 2017. І преса його майже не помічала до січня цього року, коли генерал Меттіс настільки втомився від суперечок із президентом, що подав у відставку і Шенаген почав керувати Міністерством оборони, але, як багато хто вважав, тимчасово.
Позаочі про Шенагена кажуть - це людина, яка ніколи не конфліктуватиме із главою держави. Наприклад, він спокійно дав команду виділити гроші з військового бюджету на будівництво мексиканської прикордонної стіни. І взагалі, у приватних розмовах чиновник неодноразово говорив - Пентагон взагалі не може бути "відомством, де кажуть "ні".
Останні місяці Шенаген був під слідством - тривала внутрішня перевірка, чи не було порушень під час обговорення комерційних контрактів. Але зараз про це забули, і негайно з'явилося подання.
Але поки що це лише пропозиція - міністра оборони затверджує Конгрес. І тут, як кажуть у парламентських кулуарах, кандидатурою не дуже задоволені. І такої одностайної підтримки, як колись у Меттіса, цього разу не буде. Але голосів має вистачити - прогнозують, що Білий дім зможе організувати підтримку своєму протеже.
"В.о. міністра оборони довів протягом останніх кількох місяців, що він більш ніж кваліфікована людина, щоб очолити міністерство. Тож він і продовжить чудово виконувати цю роботу", - говорить Сари Сандерс, прес-секретар Білого дому.
Формує громадську думку у твітері прес-секретар Білого дому, Сара Сандерс.
Яке ставлення майбутнього міністра до України? У Пентагоні мене неофіційно запевнили - хвилюватися не варто, Шенаген повністю підтримує надання військової допомоги Києву. Головне, щоб ці плани позиції Білого дому не суперечили. Очікується спокійна планова робота без зайвої публічності.
Гроші у військовому бюджеті країни закладено, перелік зброї та обладнання практично погоджено. І в ньому, як зізнався мені спецпредставник США по Україні Курт Волкер, буде додаткова партія "Джавелінів" для української армії, як засіб стримування північного сусіда країни.
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