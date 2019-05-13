Скандал навколо волонтерського намету в Харкові. Уже п'ять років шатро стоїть на головній площі міста.

Чому мерія оголосила про намір демонтувати його? Та як відреагували активісти. Подробиці далі.

Волонтерський намет на площі Свободи облаштували у вересні 2014. І сьогодні тут чергують волонтери. Плетуть маскувальні сітки для фронту, збирають гуманітарну допомогу.

"Приносять. Спочатку це була і їжа, і одежа, і все що завгодно, щось із їжі таке домашнє, щоб, так би мовити, особливо для госпіталю для поранених приносять теплі речі взимку, це вже завжди потрібно", - говорить Ольга Волкова, волонтер.

Восьмого травня на сайті міськради з'явилася петиція. Нібито від харків'ян, які просять прибрати з головної площі міста намет. Міський голова підтримав.

"Ей там не место. Этой палатке. Поэтому, если эта петиция наберет достаточное количество голосов, мы будем выполнять решение то, которое будет принято", - говорить Геннадій Кернес, міський голова Харкова.

Буквально за два дні відозва набрала необхідні п'ять тисяч голосів. Активісти кажуть, не випадково.

"Цікаво спостерігати про те, як швидко ця петиція розкручується. Навіть є повідомлення щодо прохання бюджетників, щоб вони голосували. Є публічні заклики до профкомів в університетах, наприклад, в Харкові щоб студенти підтримували", - говорить Семен Соха, ГО "Традиції і порядок".

Одразу після цього, до волонтерського намету з мерії принесли припис.

"Якийсь парковщик приніс і сказав, що це заважає чи паркуванню, чи чомусь. І щоб в три дня ми його розібрали. Але ні, ми його розбирати не будемо, ми захищені конституцією, і ніхто нам не дає права давати такі приписи", - говорить Борис Рєдін, співорганізатор акції.

На захист напередодні, на народне віче зібралися більше півтисячі жителів міста. А сьогодні зранку, біля намету вже були комунальники із технікою. Співробітники тепломереж почали розгортати свій паркан.

Та розпочати роботи не дали активісти. Комунальну огорожу розібрали. І виставили своїх чергових.

"Це немає ніяких підстав, немає в законі таких статей, щоб його демонтувати, розумієте, бо це завізіровано як пікет. І тільки через суд, а так там десь з адмінресурсу попідписувалися. Харків - це Україна. Буде і була Україна", - говорить Надія Коротич, харків'янка.

У мерії наполягають - документів на розміщення на площі намету в них немає. Бути громадською приймальнею для нардепів він, також не може, бо це, мовляв, не капітальна споруда. Наступного тижня збереться виконком міськради, і якщо чиновники ухвалять рішення, намет знесуть примусово.