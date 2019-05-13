Чеські науковці вигадали 3D-технологію віртуального занурення під воду [ Редактировать ]
Підводні дослідження без занурення. Чеські спелеологи вигадали 3D-технологію для віртуального створення мап затоплених печер. Як вона працює та кому стане у пригоді знає Ольга Жидецька.
Підводну технологію для дайверів-спелеологів розробили сухопутні спеціалісти. Подібний спосіб дослідження використовують для створення карт історичних і археологічних пfм'яток. А також у промисловості, для огляду важкодоступних місць. Програмісти адаптували нову версію для дайверів.
"Для 3D-картографування ми використовуємо спеціальний тримач для щонайменше двох камер та дуже потужні джерела світла. Перевага цієї технології полягає в тому, що ми тільки збираємо дані, а обробляє їх комп'ютер в офісі", - говорить Петр Хмель, спелеолог.
Щоправда, зовсім обійтися без занурення не вдасться, одному дайверу таки треба керувати пристроєм. Проте йому непотрібно запливати у вузькі відгалуження. Тож технологія дає змогу проводити дослідження швидше та набагато безпечніше.
"Завдяки новації ми можемо зрозуміти зв'язок між коридорами печери точніше та детальніше. Комп'ютерна програма об'єднує їх. До всього ми отримуємо багато додаткової інформації про походження печери, її формування та будову", - говорить Франтишек Крейца, спелеолог.
Поки чеські спелеологи випробовують віртуальну 3D-картографію у затоплених печерах неподалік Хынова. Далі сподіваються дослідити й інші - по всьому світу. Окрім того, нова технологія має полегшити підводну геологічну розвідку, а також допоможе під час рятувальних операцій.
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