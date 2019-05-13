На Закарпатті відбувся чемпіонат з гірського туризму [ Редактировать ]
Змагання з альпінізму посеред степів. 21 Чемпіонат України з гірського туризму відбувся на Запоріжжі. Про те, де саме змагалися та за що боролися учасники у репортажі наших кореспондентів.
Ось такими стрімкими гранітними скелями, вкрита фактично вся західна частина Хортиці. То ж острів на Дніпрі давно вже не просто туристичний об’єкт, а й місце справжніх спортивних баталій. Наразі серед скелелазів. Минулих вихідних тут зібралися команди зі спортивного гірського туризму з усієї країни. Учасники не просто підкорюють скелі, а й виконували складні технічні вправи. Одна з яких - порятунок в горах.
"Самовывоз спортсменов из трещин. Условных трещин. Это различные виды транспортировки условно-пострадавшего в коконе. За спиной сопровождающего и так далее", - говорить Олександр Штіфман, головний суддя Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Запоріжжя.
Самі ж скелелази кажуть - сила м’язів тут не завжди головне.
"Перш за все треба багато думати. Продумувати тактику. Це те що, заставляє працювати мозок", - говорить Сергій Русовець, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Київ.
Раніше подібні змагання проходили в Криму. Але наразі спортсмени задоволені й крутосхилами та Урвищами Хортиці.
"Конечно, в Украине есть еще несколько точек для проведения соревнований. Ну, например, в Южно-Украинске. Но с точки зрения дистанции, может быть там горные препятствия могут лучше получиться из-за длинных маршрутов. Ну а если взять комплексную оценку, то мне кажется, Хортица - самое удачное место", - говорить Павло Михайлюк, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Київ.
Попри складність завдань, кажуть спортсмени, гірський туризм до снаги і слабкій статі.
"Потому что на самом деле, это очень интересно. Захватывает. Опасность. Экстрим. Адреналин. Люди всегда тяготели к чему-то такому, необычному, опасному", - говорить Олена Хомякова, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Черкаси.
Учасники також говорять - долають скелі не лише заради адреналіну та "золота" змагань.
"Ну, в основном мы уже ездим не ради побед, а ради так, получить удовольствие от дистанции и пообщаться вечером. Потому что мы видимся только на соревнованиях. Раз в два месяца, условно говоря", - говорить Павло Михайлюк, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Київ.
А ще, в один голос запевняють учасники, - Хортиця - місце енергетичної сили. То ж після фізичного навантаження можна зайнятись і медитацією.
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