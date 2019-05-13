Змагання з альпінізму посеред степів. 21 Чемпіонат України з гірського туризму відбувся на Запоріжжі. Про те, де саме змагалися та за що боролися учасники у репортажі наших кореспондентів.

Ось такими стрімкими гранітними скелями, вкрита фактично вся західна частина Хортиці. То ж острів на Дніпрі давно вже не просто туристичний об’єкт, а й місце справжніх спортивних баталій. Наразі серед скелелазів. Минулих вихідних тут зібралися команди зі спортивного гірського туризму з усієї країни. Учасники не просто підкорюють скелі, а й виконували складні технічні вправи. Одна з яких - порятунок в горах.

"Самовывоз спортсменов из трещин. Условных трещин. Это различные виды транспортировки условно-пострадавшего в коконе. За спиной сопровождающего и так далее", - говорить Олександр Штіфман, головний суддя Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Запоріжжя.

Самі ж скелелази кажуть - сила м’язів тут не завжди головне.

"Перш за все треба багато думати. Продумувати тактику. Це те що, заставляє працювати мозок", - говорить Сергій Русовець, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Київ.

Раніше подібні змагання проходили в Криму. Але наразі спортсмени задоволені й крутосхилами та Урвищами Хортиці.

"Конечно, в Украине есть еще несколько точек для проведения соревнований. Ну, например, в Южно-Украинске. Но с точки зрения дистанции, может быть там горные препятствия могут лучше получиться из-за длинных маршрутов. Ну а если взять комплексную оценку, то мне кажется, Хортица - самое удачное место", - говорить Павло Михайлюк, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Київ.

Попри складність завдань, кажуть спортсмени, гірський туризм до снаги і слабкій статі.

"Потому что на самом деле, это очень интересно. Захватывает. Опасность. Экстрим. Адреналин. Люди всегда тяготели к чему-то такому, необычному, опасному", - говорить Олена Хомякова, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Черкаси.

Учасники також говорять - долають скелі не лише заради адреналіну та "золота" змагань.

"Ну, в основном мы уже ездим не ради побед, а ради так, получить удовольствие от дистанции и пообщаться вечером. Потому что мы видимся только на соревнованиях. Раз в два месяца, условно говоря", - говорить Павло Михайлюк, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Київ.

А ще, в один голос запевняють учасники, - Хортиця - місце енергетичної сили. То ж після фізичного навантаження можна зайнятись і медитацією.