Ультиматум для прем'єра: однопартійці зрадили Терезу Мей [ Редактировать ]
Ультиматум для британського прем'єра. Соратники по партії вимагають від Терези Мей точної дати її відставки, інакше погрожують знайти спосіб позбутися її.
Коли посада прем'єра Британії стане вакантною, з Лондона розповість Світлана Чернецька.
Тереза Мей була певна: до грудня у неї імунітет. Адже минулого року заколот проти прем'єра провалився. Вона виграла вотум недовіри і залишилася на посаді. За усталеними нормами Консервативної партії - рік її мали б не чіпати. Але прем'єром настільки невдоволені, що готові змінити правила, - лиш би її позбутися.
"На превеликий жаль, у мене в руках лист від моїх колег по округу. Він адресований прем'єрові. У ньому вони повідомляють, що втратили довіру до прем'єр-міністра через ситуацію із "брекзитом". І хочуть, щоби вона пішла з посади до виборів у Європарламент 23 травня", - заявляє Пітер, Боун депутат парламенту Великої Британії (Консервативна партія).
Сама прем'єр ігнорує усі випади. Обіцяє виселитися із офісу на Даунінг-стріт,10 щойно виведе країну з ЄС. Утім, чекати далі бунтівники не збираються.
Тож Мей викликали на килим до парламентського комітету під назвою "1922". Він відповідає за вибори лідера партії. На зустрічі із соратниками прем'єр отримала ультиматум: назвати дату відставки. Хоча й так зрозуміло, - це останні дні прем'єрської кар'єри Мей. Адже на початку червня депутати учетверте голосуватимуть за її угоду з "брекзиту". І, схоже, учетверте її провалять.
"Якщо парламент відхилить угоду з "брекзиту", - то це означатиме, що ця угода мертва. І тоді доведеться вирішувати, що ж робити далі, - виходити з ЄС без угоди чи скасовувати "брекзит" і залишатися у Європі", - наголошує Стівен Барклі, міністр з BREXIT Великої Британії.
Смерть угоди з "брекзиту" означатиме і політичну смерть прем'єра. Адже по-суті, перекреслить три роки її роботи - бо головним завданням Мей на посаді очільника уряду було вивести країну з ЄС.
А вже наступного тижня в кар'єру прем'єра "заб'ють" ще один цвях, адже Консервативній партії прогнозують дуже погані результати на виборах до Європарламенту.
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