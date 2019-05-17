Под Харьковом пьяный пассажир пытался взорвать автобус [ Редактировать ]
В Харьковской области пьяный пассажир автобуса, следовавшего по маршруту "Харьков - Чугуев" угрожал подорвать гранату, из которой он выдернул чеку. Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Харьковской области, это ЧП стало следствием ссоры нетрезвого мужчины и его спутницы, передают "Факты".
Когда автобус остановился в поселке Рогань, один из пассажиров сумел забрать у дебошира гранату. На место чрезвычайного происшествия вызвали полицию. Выяснилось, что взрывоопасный предмет - граната Ф-1 - находился у 58-летнего жителя Чугуевского района.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что под Николаевом убили семью фермеров, а также в киевском метро задержали пассажира с гранатами.
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