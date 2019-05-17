Настя Каменских умилила сеть фото с родителями [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая не любит делиться личным с прессой, опубликовала в своем Instagram милое семейное фото. На снимке Настя тепло обнимает родителей и счастливо улыбается.
"Пап, мы тебя с мамой очень любим", - подписала фото звезда. Пользователи соцсети отметили, что, очевидно, ее отец отмечал свой день рождения.
Пап, мы тебя с мамой очень любим ❤️
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Фанаты Насти оставили множество комментариев и пожеланий под публикацией артистки.
"Какая вы милая семья! Пусть вы все будете здоровы и счастливы", "Шикарное фото", "Родители - наше все", "Здоровья вашим родителям. Какое теплое фото".
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