Популярная украинская певица Настя Каменских, которая не любит делиться личным с прессой, опубликовала в своем Instagram милое семейное фото. На снимке Настя тепло обнимает родителей и счастливо улыбается.

"Пап, мы тебя с мамой очень любим", - подписала фото звезда. Пользователи соцсети отметили, что, очевидно, ее отец отмечал свой день рождения.

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Фанаты Насти оставили множество комментариев и пожеланий под публикацией артистки.

"Какая вы милая семья! Пусть вы все будете здоровы и счастливы", "Шикарное фото", "Родители - наше все", "Здоровья вашим родителям. Какое теплое фото".

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