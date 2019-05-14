Настя Каменских рассказала о свадьбе с Потапом [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о свадьбе с Потапом. Об этом сообщает Clutch.
Несмотря на то, что певица ответила уклончиво, информацию она не опровергла.
По словам звезды, одна из причин ее популярности то, что она " никому ничего не показывает". Каменских назвала себя "сладким запретным яблочком" и заявила, что расскажет прессе что захочет и когда захочет.
Также Каменских подчеркнула, что она оберегает свою личную жизнь и свои тайны, а также "уже показала то, что хотела показать".
По словам певицы, она записала песню, которую посвятила своему любимому человеку - трек "Обіцяю". Это слово в песне также несет "свой месседж". Кроме того звезда пошутила, что ее возлюбленным не обязательно может быть мужчина.
Ранее сообщалось, что звезда "Папиных дочек" постриглась налысо, а также что Лобода показала ноги в откровенном мини.
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