Роспуск Верховной Рады: в СМИ показали проект указа [ Редактировать ]
В СМИ появился проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Конституция Украины, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая. Соответствующий документ обнародовала Страна.
Отмечается, что проект журналистам передали источники в окружении Зеленского, уточнив, что это предварительный вариант.
И окончательный текст не утвержден, как и не утверждено окончательное решение о роспуске Рады.
"Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - сказал источник.
В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции "Батькивщины" и "Самопомощи", в двух оставшихся фракциях (БПП и "Народный фронт") находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.
На этом основании у президента есть право распустить Раду.
"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", - говорится в проекте Указа.
Учитывая изложенное, президент постановляет:
- Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.
- Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 14 июля 2019 года.
- Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Закона Украины О выборах народных депутатов Украины, других законов Украины.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, что 27 апреля у Зеленского сделали заявление о роспуске Верховной Рады. Позже в команде пояснили ситуацию.
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