Чергова акція протесту на Прикарпатті. Місцеві жителі на кілька годин перекрили міжнародну трасу "Івано-Франківськ - Стрий". Вимагали відремонтувати іншу дорогу: "Калуш - Осмолода", адже вона нагадує справжню смугу перешкод - вся в глибочезних ямах та вибоїнах.

Кілька місяців тому люди власноруч своїм коштом лагодили полотно, щоб можна було хоч якось проїхати. Але терпець їм увірвався. Нині вимагають від чиновників капітального ремонту траси.

Залишки асфальту впереміш із багнюкою. Дорога "Калуш - Осмолода" схожа на бурхливе море. Машини на ямах - наче кораблі на хвилях: не їдуть, гойдаються.

"Такі ями, що колесо падає. От проїде машина, дивишся вже стоїть - диск погнутий, колесо спустило", - обурений Степан, житель Добровлян.

Інтенсивність руху - як на міжнародній трасі. Та швидкість менша, ніж на польовій дорозі, - нарікають водії. 40 кілометрів суцільного бездоріжжя долають годинами.

"Перша передача, 5 кілометрів за годину", - зазначив Володимир, житель села Новиця.

Дорога сполучає два райони і проходить через десяток сіл. Коли востаннє тут укладали асфальт - селяни згадати не можуть. Від бездоріжжя потерпають усі, та найбільше - рейсові автобуси.

Володимир курсує сюди щодня по 8 разів. Каже - кожна подорож - справжній екстрим не тільки для нього, а й для пасажирів.

"Ви запитайте пасажирів, як вони їдуть, як тенісні м'ячики літають по салону", - говорить Володимир, водій рейсового автобуса.

"Автобуси міняються на день по кілька разів, тому що ламаються. Шофер не встигає ремонтувати. Дорога страшенна", - говорить Галина, пасажирка автобуса.

Провести ремонт селяни просять чиновників уже не перший рік. А кілька місяців тому власноруч своїм коштом полагодили кілька кілометрів аварійної траси. Та чекати й далі на шляховиків, - кажуть люди, - більше несила. Нині протестують - перекрили міжнародну трасу "Івано-Франківськ - Стрий". Не пропускають жодної машини.

"До кінця місця наша вимога зробити ямковий ремонт, як мінімум. До кінця року - зробити капітальний ремонт", - наголосив Тарас Петрів, учасник акції протесту.

Дорога - на балансі облдержадміністрації. До учасників акції приїхав керівник обласного департаменту будівництва. Запевняє - до кінця року дорогу відремонтують.

"Ми плануємо на цій дорозі зробити "ямковий" ремонт, а в Києві йде процес затвердження капітального ремонту, і до кінця року приступлять і до капітального ремонту", - запевняє Володимир Рачкевич, директор департаменту будівництва, ЖКГ, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА.

Активісти дали чиновникам два місяці, щоб залатали всі ями, а до кінця року - повністю замінили асфальтне покриття. Інакше - протести обіцяють повторити уже під вікнами владних кабінетів.