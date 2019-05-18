Полісся оговтується від нищівної стихії. Рівненщина - від масштабного потопу, а Житомирщина - від потужного торнадо. Наші кореспонденти бачили, якого лиха накоїла негода.

Десятигодинна злива перетворила селище Рокитне на зону стихійного лиха. З берегів вийшла річка Бунів. Підтоплені сотні господарств.

"Опів на четверту води було отак в дворі, о четвертій ранку - в хаті вже по кісточки було. За годину в хаті води по коліна. А о п'ятій все вивозили, все повністю, різко", - показує Микола Пахнюк, житель селища Рокитне.

Усе сталося раптово, - кажуть селяни. Евакуйованих - десятки. Тих, хто самотужки не міг вибратись із заплав, рятували човнами надзвичайники.

"Ми виносили своїх дітей на руках і худобу свою на руках все виносили. Потім визвали МНС", - розповідає Вікторія Тітко, жителька селища Рокитне.

Вулиці селища перетворилися на суцільні річки. Автомобілі й досі у воді. Криниці наповнені брудом. Городину - знищено.

"Капуста, помідори огірки. Все садили, так як ми в селі садимо. Вже все посадили. Ось картоплю посадили, то вже нема".

Поки що на ліквідацію паводка влада району виділила лише кілька сотень тисяч гривень.

Але на затопленому Поліссі збитків, кажуть, на мільйони. За добу велика вода зійшла. А цієї ночі - знову лило. Рятувальники продовжують відкачувати воду в десятках сіл північних районів Рівненщини.

Не оминула стихія й Житомирщину. У трьох селах Новоград-Волинського району оголошено надзвичайну ситуацію. Тут напередодні пронісся смерч.

У центрі стихії опинилося село Пилиповичі. Сильний вітер повалив десятки електроопор, викорчував сотні дерев і зруйнував понад 70 будинків.

"Зразу дощ йшов, потім град невеликий йшов, а потім загуділо, зашуміло, заревло. Стало все тріщать пищать і страхіття робиться", - розповідає Валентина Поліщук, жителька села Пилиповичі.

Селяни й досі розбирають завили на своїх подвір'ях. Буревій розкидав шифер на сотні метрів. А те, що не зруйнувало вітром, добивало градом і дощем, - обірвані дроти, повалені електроопори.

"Буревій перекинув трансформатор, що там стоїть, в середині - силовий трансформатор, який важить до 2 тонн", - розповідає Віктор Лаговський, майстер Новоград-Волинського РЕМ.

За лічені хвилини поблизу сусіднього селища Городниця вітер повалив понад 100 гектарів лісу.

Тим часом синоптики застерігають - нищівна стихія може повернутися. Житомирщину й Рівненщину продовжує заливати. Дощі з грозами, ймовірно, градом та шквалами, цими вихідними охоплять увесь захід України.