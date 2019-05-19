Євробачення-2020: конкурс відбудеться у Нідерландах [ Редактировать ]
Наступного року "Євробачення" прийматимуть Нідерланди. Перемогу на європейському пісенному конкурсі в Тель-Авіві цьогоріч здобув абсолютний фаворит букмекерів - голландський співак Дункан Лоуренс. Друге місце посів Махмуд із Італії, а російський співак Сергій Лазарєв став третім.
Усього у фіналі виступили представники 26 країн. Поки глядачі голосували, публіку розважали Кончіта Вурст та інші яскраві учасники "Євробачення" минулих років, зокрема й Вєрка Сердючка. Нагадаю, Україна цьогоріч не брала участі в конкурсі.
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