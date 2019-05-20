У селі Бакаєве на Черкащині газовики ледве не залишили вихованців дитсадка на сухому пайку. Газорозподільну систему, яка подає паливо на шкільні котли - опломбували, оскільки опалювальний сезон закінчився.

Водночас перекрили й вентилі на кухні. І тепер кухарям доводиться ледь не чаклувати, щоб повноцінно нагодувати дітей.

вже майже місяць щоденне меню дітлахів для медсестри - справжня головоломка. На початку травня в закладі відключили газ і деякі страви із затвердженого районом переліку довелося замінити, каже жінка.

"Запіканку виключили ми із меню. Потім, я ж кажу, дуже погано: ось на понеділок стоїть у нас по меню риба, я оце сиджу і думаю, як її приготувать тут рибу", - говорить Ольга Семеліт, медсестра Бакаївського НВК.

Після відключення газу готування їжі перетворилося на знущання, -скаржиться кухар Людмила. Замість повноцінної плити районний відділ освіти надав лише дві маленькі електроплитки.

"Ось бачите, як воно стоїть, ось тут кастрюля ось стоїть от так велика і це я мушу так жарить зажарку - олія гаряча і я боюсь за своє здоров'я".

У відділі освіти проблему визнають. Кажуть - газ у їхньому районі відключають щорічно після завершення опалювального сезону. Навчальний заклад у Бакаєвому єдиний, де ще готують на газовій плиті, в інших все на електриці. Раніше газовики опломбовували на літо лише котли, кухню залишали. Та цього разу газове господарство висунуло нову вимогу, яку відділ освіти виконати не зміг.

"Був відключений по тій причині, що там відключений лічильник із модемним зв'язком. Лічильники із модемним зв'язком ми маємо встановити у кожному навчальному закладі де є опалення за допомогою газу", - говорить Раїса Піддубна, начальник відділу освіти чорнобаївської райдержадміністрації.

Розпорядження про обов'язкове встановлення модемних лічильників діє з 2015 року. У Чорнобаївському райвідділі освіти зізнаються: про це знали, але думали, що відключення так різко не почнуть. Чиновники запевняють: коли в січні отримали листа від облгазу, одразу виділили гроші на розробку проекту встановлення лічильників у 17 навчальних закладах району, і навіть кошти на закупівлю приладів у бюджеті передбачили. Та от в облгазі стверджують: усі споживачі мали вдосталь часу встановити лічильники.

"Не мали бажання виконувати цю норму законодавства всі організації, які брали участь у включенні в опалювальний сезон і мали лічильники, на яких треба було встановити дистанційну передачу даних, вони написали гарантійні листи, що до 1 травня вони зобов'язуються це здійснити", - говорить Сергій Буян, голова правління ПАТ "Черкасигаз".

Нині проект встановлення лічильників у Чоронобаївському районі лежить на затвердженні в облгазі. А от у Бакаївському НВК уже б'ють на сполох із 27 травня у них відкриється оздоровчий дитячий табіp.